السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تليجراف: برلمانى بريطانى محافظ يدعو بوريس جونسون للاستقالة

جونسون
جونسون

دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ ووزير المدارس السابق في بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليجراف.
 

وقال جيب إن ناخبيه "غاضبون من الكيل بمكيالين" الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننج ستريت.
 

ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو جراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19.
 

وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات "غير دقيق" .
وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".

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