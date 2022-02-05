الناتو: ليس هناك أى حديث عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف قريبا

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا أن الحلف لا يناقش انضمام كييف إليه في وقت قريب، مشيرا إلى عدم وجود توافق داخل الحلف بشأن احتمال عضوية أوكرانيا.

وقال المسؤول في تصريح لقناة "فرانس 24"، إن "لا أحد يتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الوقت القريب"، مضيفا أنه "على السلطات الأوكرانية إجراء إصلاحات كثيرة في البلاد".

وتابع: "إضافة إلى ذلك يجب أن نتوصل إلى توافق في الناتو. واليوم لا يوجد توافق بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف".

وأشار نائب الأمين العام للناتو إلى أنه "مع ذلك لا يحق لأي دولة ثالثة أن تفرض الفيتو على القرار الذي يعتبر سياديا بالنسبة للدولة والمنظمة التي تريد الانضمام إليها"، مؤكدا أن مسألة العضوية في الناتو تتوقف على موقف الحلف والدولة المعنية حصرا.

و علي صعيد آخر ، اعتبر الامين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج ان خطر الحرب في اوروبا "واقعي" وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها الحدود الروسية الأوكرانية.



وقال ستولتنبرج في مقابلة خاصة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إن الحلف يراقب كيف تحشد روسيا قوات كبيرة على الحدود مع أوكرانيا الأمر الذي "يشعرنا بالتهديد والقلق الكبير"، مؤكدًا على ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمة.



وأشار إلى أن المباحثات مع روسيا لم تفشل حتى الآن، مبينًا أن موسكو قدمت اقتراحات خطية من أجل نزع فتيل الأزمة.



وأعرب ستولتنبرج عن تفاؤله بالتوصل لحل هذه الأزمة، مؤكدًا أن "روسيا والغرب كانا دائما في الماضي قادرين على التفاهم إذا تطلب الأمر وهذا كان ممكنا اثناء الحرب الباردة أيضا"، واكد جاهزية الحلف لجميع السيناريوهات المختلفة قائلا: "ربما ستتطور الأمور لعملية عسكرية من قبل روسيا في أوكرانيا ولكن هناك طرق أخرى قد تلجأ اليها روسيا لإلحاق الضرر بأوكرانيا مثل الهجمات السيبرانية او الاستفزازات الموجهة على الأراضي الأوكرانية، ولكننا يجب علينا أن نكون جاهزين لكل شيء".