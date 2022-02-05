مصدر: عملية إنقاذ الطفل ريان تشهد آخر أوقاتها والوضع خطير خوفًا من انهيار ترابى

أكدت الإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين أنه باقي أمتار قليلة للوصول للطفل ريان.

وأكدت ماء العينين أن عملية إنقاذ الطفل ريان تشهد آخر اوقاتها، مع استمرار الحفر اليدوي، مشددا علي أن العملية خطيرة خوفاً من انهيار ترابي مرة أخرى.



وأضافت ماء العينين في تصريحات خاصة للدستور أنه في كل نصف متر سيتم تثبيت الأنابيب الإسمنتية كبيرة الحجم لمواصلة الحفر من داخلها تجنبا لانهيار التربة.



وأشارت إلي وصول ثلاث طائرات لمكان الحادث خوفا من وقوع اصابات بفرق البحث.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام مغربية، دخول مزيد من عناصر الإنقاذ إلى النفق حيث تجري عملية إنقاذ ريان.

وقال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج أن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا: نقوم بإمداده باستمرار بالأوكسجين.

وتابع: «نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة.

وذكرت الصحفية والإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين، إنه تبقى أقل من ٨ أمتار لإنقاذ الطفل ريان من البئر.

ولفتت «ماء العينين» في تصريحات خاصة للدستور إلى أن عمليات الإنقاذ توقفت لبعض الوقت نتيجة انهيار جزئي في التربة.

وأوضحت أن ريان ما زال على قيد الحياة، وكاميرا المراقبة المثبتة أسفل البئر تظهر أنه يأكل ويشرب الماء.

وأصبح الطفل ريان المغربي الأشهر عالميًا، وتوالت النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالإسراع في إخراج ريان ذي الخمس سنوات من قعر البئر، وتصدر هاشتاج "أنقذوا_ريان" مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وفي عدد من الدول العربية، عقب حملة للدعاء للطفل.