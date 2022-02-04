المحجوب: المؤسسة العسكرية الليبية تحمل مشروعا وطنيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن المؤسسة العسكرية لم ولن تكون يوماً أداة سلطة، لقد بدأت حربها للقضاء على الإرهاب وكان جهدها منصبا على ذلك فكانت الحرب عليه دون غيره وأثبتت الحقائق أن القائد العام المشير خليفة حفتر لم يلجأ للخيار العسكري طالما هناك بصيص أمل في حل سياسي يخلص وطنه من العبث ويصون كرامة أهله ويعيد هيبة بلده ويوقف عمليات نهب مقدراته، ولكن حكومة الصخيرات لم تلتزم بالاتفاق مع السلطة التشريعية، فكان لابد من عمل عسكري يعيد الامور لنصابها وها نحن اليوم نرى نتائجه.

وتابع المحجوب، في بيان له، أن المشير خليفة حفتر أول من التزم من المرشحين الرئاسيين بالاتفاق السياسي واحترم إرادة الليبيين في الذهاب للانتخابات وتخلى عن منصبه وفقا للشروط والمدة التي حددها قانون الانتخابات والضوابط التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الدولة.

ولفت المحجوب، أن هناك أسطوانة حاولت العديد من الاطراف المحلية والدولية تسويقها واستغلالها لترهيب عناصر الجيش والمسلحين بالمنطقة الغربية وخاصة بعض الحكومات المتعاقبة التي أجادت استخدامها لترويضهم واستغلالهم وتوجيههم نحو الحروب والاقتتال لكي ينفذ العملاء أوامر اسيادهم ويغنم تجار الحروب من الساسة وغيرهم الاموال ويكون الثمن دماء هؤلاء الشباب، ولكن هذه الاكذوبة أُحبطت بعد ان اتخذ الجيش خطوات عملية للتقارب مع الاطراف الأخرى لقطع الطريق على دعاة الانقسام واُثبت ذلك من خلال انخراطه في لجنة "5+5" وكذلك اللقاءات المهنية بين قيادات الجيش من الطرفين واللقاءات الميدانية بين القادة الميدانيين.

وتابع أن قيادة الجيش لم ولن تكن يوماً عدواً لأبنائها وإنها تسعي لاحتضانهم ولا ترفض أي طرف يرغب أن يؤدي دوره في حماية وطنه من خلال هذه المؤسسة وفقاً للقوانين والضوابط والمعايير المعترف بها دولياً ومحلياً، حرصا على ان يكون المؤسسة ومن ينطوي تحتها فيما يحقق واجباتها في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته.

ونوه إلى أن المؤسسة العسكرية تحمل مشروع وطني وهي مؤسسة مهنية انضباطية وحرفية وليست كما يحاول الحاقدين الذين يرفضون قيام هذه المؤسسة بهدف استمرار الفوضى لتنقيد مشروعهم واجنداتهم الخارجية، وبالرغم من تغيب القائد العام عن ممارسة مهامه الا ان المؤسسة العسكرية كان واضحا الجهد المبذول من قبله في بناء عقيدتها الوطنية وارتفاع مستوى ضبطها وربطها ولم تتوقف ولم تنقطع اخبار اداء مهامها وتنفيد واجباتها في المواجهات العسكرية ضد التنظيمات الارهابية، وكم نجح الجيش في اخماد فتن وابرزها عندما حاول بعض الطامعين من السياسيين جر الجنوب للفتنة والاقتتال بين القبائل، وما حققته قيادة غرفة عمليات الجنوب في معالجة مشاكل أهالي الجنوب وتوفير احتياجاتهم وقطع الطريق امام السماسرة وتجار الازمات والقضاء على الجريمة والعصابات المنظمة العابرة للحدود، وواصلت بقوة القوات المسلحة برنامج التدريب ونتابع كل حين مشاريع تدريب وتخريج دفعات ومناورات ضخمة بالذخيرة الحية .

واختتم: «انتبهوا يا سادة، جيشكم طوق نجاتكم ودرعكم وصمام امان وطنكم ولم ولن يتخلى عن ثوابته الوطنية تحت أي ظرف أو ضغط خارجي أو صفقات وسيكون دائماً يحترم إرادة الليبيين ولن يسمح لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف للوصول للسلطة لتحقيق أطماع شخصية وسيكون حليفاً صادقاً ومخلصاً لكل السلطات التشريعية والتنفيذية التي تسعى للخروج بالوطن من هذه المحنة، وتحقيق حلم المواطن في أن يحيا بكرامة وتستخدم ثروات بلاده في التقدم ووقف هيمنة الأجنبي وأدواته على وطن له كبرياؤه وعروبته وإسلامه».