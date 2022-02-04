الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحجوب: المؤسسة العسكرية الليبية تحمل مشروعا وطنيا

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن المؤسسة العسكرية لم ولن تكون يوماً أداة سلطة، لقد بدأت حربها للقضاء على الإرهاب وكان جهدها منصبا على ذلك فكانت الحرب عليه دون غيره وأثبتت الحقائق أن القائد العام المشير خليفة حفتر لم يلجأ للخيار العسكري طالما هناك بصيص أمل في حل سياسي يخلص وطنه من العبث ويصون كرامة أهله ويعيد هيبة بلده ويوقف عمليات نهب مقدراته، ولكن حكومة الصخيرات لم تلتزم بالاتفاق  مع السلطة التشريعية، فكان لابد من عمل عسكري يعيد الامور لنصابها وها نحن اليوم نرى نتائجه.

وتابع المحجوب، في بيان له، أن المشير خليفة حفتر أول من التزم من المرشحين الرئاسيين بالاتفاق السياسي واحترم إرادة الليبيين في الذهاب للانتخابات وتخلى عن منصبه وفقا للشروط والمدة التي حددها قانون الانتخابات والضوابط التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الدولة.

ولفت المحجوب، أن هناك أسطوانة حاولت العديد من الاطراف المحلية والدولية تسويقها واستغلالها لترهيب عناصر الجيش والمسلحين بالمنطقة الغربية وخاصة بعض الحكومات المتعاقبة التي أجادت استخدامها لترويضهم واستغلالهم وتوجيههم نحو الحروب والاقتتال لكي ينفذ العملاء أوامر اسيادهم ويغنم تجار الحروب من الساسة وغيرهم  الاموال ويكون الثمن  دماء هؤلاء الشباب، ولكن هذه الاكذوبة أُحبطت بعد ان اتخذ الجيش خطوات عملية للتقارب مع الاطراف الأخرى لقطع الطريق على دعاة الانقسام واُثبت ذلك من خلال انخراطه في لجنة "5+5" وكذلك اللقاءات المهنية بين قيادات الجيش من الطرفين واللقاءات الميدانية بين القادة الميدانيين.

وتابع أن قيادة الجيش لم ولن تكن يوماً عدواً لأبنائها وإنها تسعي لاحتضانهم ولا ترفض أي طرف يرغب أن يؤدي دوره في حماية وطنه من خلال هذه المؤسسة وفقاً للقوانين والضوابط والمعايير المعترف بها دولياً ومحلياً، حرصا على ان يكون المؤسسة ومن ينطوي تحتها فيما يحقق واجباتها في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته.

ونوه إلى أن المؤسسة العسكرية تحمل مشروع وطني وهي مؤسسة مهنية انضباطية وحرفية وليست كما يحاول الحاقدين  الذين يرفضون قيام هذه المؤسسة بهدف استمرار الفوضى لتنقيد مشروعهم واجنداتهم الخارجية، وبالرغم من تغيب القائد العام عن ممارسة مهامه الا ان المؤسسة العسكرية كان واضحا الجهد المبذول من قبله في بناء عقيدتها الوطنية وارتفاع مستوى ضبطها وربطها ولم تتوقف ولم تنقطع اخبار اداء مهامها وتنفيد واجباتها في المواجهات العسكرية ضد التنظيمات الارهابية، وكم نجح الجيش في اخماد فتن وابرزها عندما حاول بعض الطامعين من السياسيين جر الجنوب للفتنة والاقتتال بين القبائل، وما حققته قيادة غرفة عمليات الجنوب  في معالجة مشاكل أهالي الجنوب وتوفير احتياجاتهم وقطع الطريق امام السماسرة وتجار الازمات والقضاء على الجريمة والعصابات المنظمة العابرة للحدود، وواصلت بقوة القوات المسلحة برنامج التدريب ونتابع كل حين مشاريع تدريب وتخريج دفعات ومناورات ضخمة بالذخيرة الحية .

واختتم: «انتبهوا يا سادة، جيشكم طوق نجاتكم ودرعكم وصمام امان وطنكم ولم ولن يتخلى عن ثوابته الوطنية تحت أي ظرف أو ضغط خارجي أو صفقات وسيكون دائماً يحترم إرادة الليبيين ولن يسمح لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف للوصول للسلطة لتحقيق أطماع شخصية وسيكون حليفاً صادقاً ومخلصاً لكل السلطات التشريعية والتنفيذية التي تسعى للخروج بالوطن من هذه المحنة، وتحقيق حلم المواطن في أن يحيا بكرامة وتستخدم ثروات بلاده في التقدم ووقف هيمنة الأجنبي وأدواته على وطن له كبرياؤه وعروبته وإسلامه».

الجيش الليبى خالد المحجوب المؤسسة العسكرية الحرب حل سياسي المشير خليفة حفتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

وسائل إعلام مغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة ولا صحة لما تردد حول إخراجه

«عهد جديد».. أهالى سوهاج عن «حياة كريمة»: «شكرًا يا ريس»

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

«لم يأكل أو يشرب».. السلطات المغربية تراقب صحة الطفل ريان

«هسبريس» المغربية: عملية الحفر اليدوى تتقدم صوب ريان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ