الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«هسبريس» المغربية: عملية الحفر اليدوى تتقدم صوب ريان

ريان
ريان

أفادت صحيفة «هسبريس» المغربية، منذ قليل، بأن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت بالمغرب تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان، حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان أن المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة، مبرزًا أن شقًا صخريًا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في “اجتماع مغلق” يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

وقال مسئول في فريق إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر على عمق 32 مترًا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

المغرب السلطات ريان هسبريس صحيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

وسائل إعلام مغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة ولا صحة لما تردد حول إخراجه

«عهد جديد».. أهالى سوهاج عن «حياة كريمة»: «شكرًا يا ريس»

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

«لم يأكل أو يشرب».. السلطات المغربية تراقب صحة الطفل ريان

«هسبريس» المغربية: عملية الحفر اليدوى تتقدم صوب ريان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ