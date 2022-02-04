«هسبريس» المغربية: عملية الحفر اليدوى تتقدم صوب ريان

أفادت صحيفة «هسبريس» المغربية، منذ قليل، بأن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت بالمغرب تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان، حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان أن المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة، مبرزًا أن شقًا صخريًا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في “اجتماع مغلق” يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

وقال مسئول في فريق إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر على عمق 32 مترًا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.