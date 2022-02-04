الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تحريك أسعار البنزين.. محافظ دمياط: لا زيادة فى تعريفة المواصلات

منال عوض
منال عوض

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد أى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية بشن حملات مشتركة لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية، كما أكدت على إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشددت أيضًا على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه تتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود أى مشكلات تتعلق بالزيادة من قبل السائقين، وذلك من خلال التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "٠٥٧/٢٢٦٤١٢١".

إقليم محافظة دمياط دمياط تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مواصلات

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