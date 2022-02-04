السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دراسة: الحالات النفسية تزيد من مخاطر الوفاة لمرضى السكري وأمراض القلب

مخاطر الوفاة لمرضى
مخاطر الوفاة لمرضى السكري

يتعرض الأشخاص المصابون بالأمراض غير السارية طويلة الأمد، مثل أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لخطر متزايد للإصابة بحالة صحية عقلية.

وجدت دراسة جديدة، نشرها موقع " medicalnewstoday" الطبي، أعقبت أكثر من مليون مقيم سويدي أن الإصابة بحالة نفسية تزيد من خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بأمراض غير معدية.

ويأمل الباحثون أن تساعد دراستهم في التأثير على فحوصات الصحة العقلية وعلاج الأشخاص المصابين بأمراض غير معدية، فهي حالات لا تنجم عن أحد العوامل الممرضة، على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

كيف يزيد المرض النفسي  من مخاطر الوفاة لمرضى السكري؟

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هذه الحالات بما في ذلك مرض تنفسي مزمن والسكري والأمراض القلبية الوعائية سبب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث تشير الأبحاث إلى أن للأمراض غير المعدية آثار طويلة المدى على الجسم، ولهذا يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحة الإنسان العقلية.

أكد الباحثون، أن الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب واضطرابات الأكل، علاوة على ذلك فإن الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم احتمالية أعلى من المعاناة من الإجهاد المزمن واضطرابات المزاج والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة باضطرابات القلق والمزاج، فقد أظهر فريق بحثي من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة أن خطر الوفاة بين الأشخاص المصابين بمرض غير معدي يتضاعف إذا كان لديهم أيضًا حالة نفسية.

ويعتقد الباحثون أن تحسين التقييم والعلاج والمتابعة للأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الوفيات لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة غير السارية.

وأوضح الباحثون، أنه غالبًا ما تنشأ الحالة المزاجية والأفكار حول الانتحار في الفص الجبهي للدماغ، حيث أن الأوكسجين وإمدادات الدم ومستويات السكر في الدم تؤثر بشكل كبير على وظيفة الفص الجبهي، لذلك من المنطقي أن يعاني الأفراد المصابون بأمراض مزمنة من ضغط أكبر على وظائف المخ.

دراسة الأمراض غير السارية الاكتئاب أمراض القلب المرض النفسى اضطراب ما بعد الصدمة مرضى السكري

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