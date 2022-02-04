الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عز وأشرف زكى أول الحاضرين فى عزاء والدة محمد جمعة

الفنان محمد جمعة
الفنان محمد جمعة

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان محمد جمعة، والمقام داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان أول الحضور للعزاء النجم أحمد عز، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واللذين حرصا على تقديم واجب العزاء للفنان محمد جمعة.

 

وكان الفنان محمد جمعة أعلن يوم الإثنين الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدته.

وكتب “جمعة”: “إنا لله وإنا اليه راجعون ماتت من كنت أرحم بها أمي في ذمة الله نسألكم الدعاء”.

 

 

ويعرض للفنان محمد جمعة في الوقت الحالي مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والمعروض على إحدى المنصات الإلكترونية والذي يخوض بطولته النجم هانى رمزى، والفنانة سهير رمزى، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمد أبو داوود، والفنانة رانيا منصور والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والفنان محسن منصور، والفنانة دنيا ماهر، والفنان ياسر فرج، والفنانة عبير منير، والفنانة هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين.

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وائل لطفي

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