خبير فى شئون الجماعات الإرهابية: «داعش» لن يتأثر بمقتل زعيمه إبراهيم القرشى

قال عمرو فاروق، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، اليوم، إن تنظيم داعش الإرهابي لن يتأثر فعليا بمقتل زعيمه إبراهيم القرشي، ومن المرجح أن يتولى شقيق البغدادي ولاية التنظيم في ظل مقتل والي العراق ياسر العيساوي، وكذلك القبض على جاسم الجبوري القيادي بالتنظيم الإرهابي.

وأضاف «فاروق» في تصريحات، لـ«الدستور»، أن التنظيم منذ فترة يعتمد سياسة مركزية القيادة مع عدم مركزية التنفيذ ما يمنح الفروع حرية في التعامل مع الأوضاع المحيطة بها، بل منحها فرصة تقوية أجنحتها وتفوقها على المركز الاصلي في وضعية شبيه بتنظيم القاعدة.

ولفت إلى أن الكيانات ذات الطبيعة التنظيمية أمثال تنظيم داعش، والقاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي، لا تتأثر بشكل حقيقي بفقد قياداتها، مما يعني أن زعيم داعش لن يؤثر بشكل سلبي على محطات التنظيم وتوجهاته، لاسيما أن أبوإبراهيم القرشي لم يكن شخصية فعالة بشكل حقيقي في ظل مرور التنظيم بحالة من السقوط على مدار السنوات الأخيرة وتحديدًا في سوريا والعراق.