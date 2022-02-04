الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفل باليوم العالمى للأخوة الإنسانية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم جناح الأزهر الشريف، احتفالية كبرى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ53 للاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، اشتملت على فعاليات للإنشاد الديني شارك فيها القارئ والمبتهل عبدالرزاق الشهاوي، والقارئ والمنشد طه عزت، والمنشدة الزهراء لايق، والمنشد عمر أحمد، والمنشدة حورية برعي.

كما عقد الأزهر جلسة حوارية حول تعزيز التعايش السلمي من خلال "وثيقة الإخوة الإنسانية" شارك فيها الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير التعليم الوافدين والأجانب، والدكتور المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وأدارها المحاور محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير يستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.
وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، الذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

دورته يون ذلك القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية معرض القاهرة الدولي للكتاب ف ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحل اليونان ضيف شرف الدورة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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