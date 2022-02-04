وصول أنابيب إلى موقع الحفر لمد نفق لإخراج الطفل ريان

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن وصول أنابيب إلى موقع الحفر لمد نفق للوصول إلى مكان ريان.

نقلت وسائل إعلام مغربية عن فرق الإنقاذ، اليوم، أن عملية الحفر اليدوي الأفقي ستكون لـ3 أمتار، مشيرين إلى البدء في عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول إلى الطفل ريان.

وقال مسئول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترًا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسئول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج، أن الطفل ريان باقٍ على قيد الحياة، مضيفًا: «نقوم بإمداده باستمرار بالأكسجين».

وتابع: «نستعد حاليًا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرًا للمخاوف من انجراف التربة».

وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددًا على التزام العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة «ريان».

وسقط الطفل ريان عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.