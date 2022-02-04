ارتفاع الأمواج 5 متر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح الإسكندرية ( فيديو)

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم، لسقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، صحبها نشاطا في الرياح، وارتفاع أمواج البحر لـ5 متر، فضلا عن انخفاض في درجة الحرارة.

وأجرت «الدستور» بثا مباشرا لرصد التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة الساحلية.

ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية



وشهدت الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة الشدة كما زاد نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط إلى 60-70 كم / ساعة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج البحر من 3 - 5 أمتار، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ويسود طقس بارد نهارًا، وشديد البرودة ليلا.

ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية



ومن جانبها، أفادت شركة الصرف الصحي، أن الإسكندرية شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، كما من المتوقع أن تكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة وتصل سرعة الرياح.

ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية



كما نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، معداتها من سيارات شفط المياه والبدالات في التمركزات بجميع انحاء الإسكندرية، حيث اعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالتنسيق مع جميع انحاء المحافظة.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين توخي الحذر ‏وإتباع عدة تعليمات للحفاظ على سلامتهم، وشملت ما يلي:

ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية

•تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

•تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

•عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

•عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

•عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

•عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.