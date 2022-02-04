الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتفاع الأمواج 5 متر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح الإسكندرية ( فيديو)

ارتفاع امواج البحر
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم، لسقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، صحبها نشاطا في الرياح، وارتفاع أمواج البحر لـ5 متر، فضلا عن انخفاض في درجة الحرارة.

وأجرت «الدستور» بثا مباشرا لرصد التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة الساحلية.

received_687723312394274
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية


وشهدت الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة الشدة كما زاد نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط إلى 60-70 كم / ساعة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج البحر من 3 - 5 أمتار، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ويسود طقس بارد نهارًا، وشديد البرودة ليلا.

received_910395479658471
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية


ومن جانبها، أفادت شركة الصرف الصحي، أن الإسكندرية شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، كما من المتوقع أن تكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة وتصل سرعة الرياح.

received_653039112613679
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية


كما نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، معداتها من سيارات شفط المياه والبدالات في التمركزات بجميع انحاء الإسكندرية، حيث اعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالتنسيق مع جميع انحاء المحافظة.

وأهابت محافظة الإسكندرية،  بالمواطنين توخي الحذر ‏وإتباع عدة تعليمات للحفاظ على سلامتهم، وشملت ما يلي:

IMG-20220204-WA0020
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية

•تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

•تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

•عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

•عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

•عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

•عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

IMG-20220204-WA0021
ارتفاع امواج البحر وامطار على الإسكندرية
امطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر انخفاض في درجة الحرارة التقلبات الجوية الإسكندرية الاستعداد القصوى والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

وسائل إعلام مغربية: دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق فى البئر

«أمطار غزيرة ورياح».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ