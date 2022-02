دوريات علمية وكتب.. تعرف على الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار

تسعى الإدارة العامة للنشر العلمي لإعداد ونشر كافة الإصدارات العلمية التي تصدر عن المجلس الأعلى للآثار بكافة قطاعاته، وتتنوع تلك الإصدارات ما بين كتب ودوريات علمية سنوية في المجال الأثري بمختلف تخصصاته، ويوجد تنوع فى لغة الإصدارات حتى يستفيد بها جميع الآثاريين والدارسين والباحثين عن المعرفة من المواطنين، وكذلك العمل على تنمية الوعي الأثري والتاريخي والحضاري لهم بشكل عام ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة.

وتعكف الإدارة على رقمنة جميع إصدارتها للحفاظ على الموروث الثقافي، ونشر جميع أنواع المحتوى الرقمي على منصة تراث مصر، والتعاون مع الإدارة المركزية لمركز المعلومات.

الدوريات العلمية

يتم إصدار الدوريات العلمية بلغات مختلفة وهي تضم:

1. حوليات المجلس الأعلى للآثار ASAE باللغات الأجنبية؛ حيث يحتوي على أبحاث باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

2. حوليات المجلس الأعلى للآثار باللغة العربية.

3. مجلة المتحف المصري BEM.

4. ملحق حوليات CASAE.

5. المجلة المصرية للآثار الإسلامية (مشكاة) وهي مجلة متخصصة في الآثار الإسلامية والقبطية.

6. مجلة دراسات آثارية إسلامية وهي متخصصة فى الآثار الإسلامية.

الكتب العلمية

تم إصدار العديد منها على سبيل المثال:

‏Catalogue General of the Egyptian Museum in Cairo Nos. 35001-35066: Deir El-Medina Stelae and other Inscribed Objects (Cairo, 2018).

‏Catalogue of Late and Ptolemaic Period Anthropoid Sarcophagi in the Grand Egyptian Museum (Cairo, 2018).

‏The Tomb of Sm3j at Kom El Koffar (Cairo, 2014).

‏ Ancient Egypt at the Cairo Museum (Cairo, 2012).

كتاب معابد الكرنك الساحة الغربية من العصور الفرعونية حتى العصر البيزنطي.

كتاب صيد البر والماء في مقابر أفراد الاسرة الثامنة عشرة بالجبانة الطيبية.