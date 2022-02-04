الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رغم انخفاض درجة الحرارة.. طقس معتدل وشمس مشرقة فى سماء الغردقة

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

بث موقع وجريدة "الدستور" فيديو لايف لحالة الطقس بمدينة الغردقة، إذ رصد انتعاش نسب الإشغال السياحي بفنادق ومنتجعات بمدينة الغردقة السياحية.

وتشهد مدينة الغردقة ومعظم مدن محافظة البحر الأحمر استقرارًا في حالة الطقس مع تواجد بعض تجمعات السحب الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة، وهدوء في حركة الأمواج.

فيما تشهد مدينة الغردقة اقبالًا متوسطًا عليها وتشهد انتعاشة في نسب الاشغال بمعظم فنادقها، حيث تستقبل مدينة الغردقة عددًا من السياح من جنسيات مختلفة، أبرزها الروس والأوكران والألمان وبعض دول شرق أوروبا.

من جانبه أكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغال السياحي، مشيرًا إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل من المتوقع أن ترتفع نسب الحجوزات بالفنادق، وتزداد نسب الإشغال مع بداية الإجازة الصيفية في عدد من الدول الأوروبية.

مرسى علم تستقبل 51 رحلة طيران دولية

وفي سياق منفصل، يستقبل  مطار مرسي علم الدولي، بداية من غدا السبت، وخلال الأسبوع المقبل 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، علي رأسها الدول الأوروبية، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصول الركاب المطار. 

وكشفت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع المقبل وصول رحلات من 8 دول أوروبية، وبين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا .

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.   

البحر الاحمر سياح أنخفاض حالة الطقس درجات الحرارة فيديو مدينة الغردقة جريدة الدستور رحلات طيران فنادق البحر الأحمر مرسى علم الدولي انب

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