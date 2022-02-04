التحقيق مع أولياء أمور احتجزوا رئيس لجنة امتحانات بالدقهلية

باشرت نيابة السنبلاوين تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، محافظة الدقهلية، التحقيق مع 6 أولياء أمور طالبات بالشهادة الإعدادية، بعد تمكن قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبطهم لتورطهم فى واقعة احتجاز رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة الشهيد محمد الشقيري التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.



كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد الشقيري الابتدائية، بتجمهر عدد من أولياء أمور الطالبات أمام المدرسة ومحاولة اقتحامها والتعدي على رئيس لجنة الامتحان.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وتبين احتجاز، وداد حمدي عبدالحميد، معلمة رئيس لجنة الامتحان، وقيام عدد من أولياء أمور الطالبات بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل المدرسة وذلك بعد قيامها بسحب الهواتف المحمولة من الطالبات ومنع الغش داخل اللجان.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات بالشهادة الإعدادية أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وظهر في الفيديو أولياء الأمور يعتدون على إحدى المُعلمات، تبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية، وأنهم أقدموا على ضربها بعد منعها أبناءهم من الغش.

وفى سياق متصل، حرر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بعزبة الحاج خليل مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أمس، محاضر في مركز شرطة طلخا، اتهموا فيه عددًا من الطلاب بقرية بطرة بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وذلك خلال أدائهم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة القرية.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من نقطة تأمين المستشفيات بوصول عدد من طلاب الشهادة الإعدادية لمستشفي طلخا المركزي، مصابين بكدمات وكسور وخدوش "ادعاء مشاجرة مع عدد آخر من الطلاب".