تفاصيل سقوط عاطل تخصص في سرقة رواد البنوك بالجيزة

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حجز شخص لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن حول نشاطه المؤثم في تتبع وسرقة المواطنين رواد البنوك، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سرقة المتهم لسيارة بأسلوب كسر الزجاج.

وعن التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط عاطل لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل سيارة أحد الأشخاص خرج منها لإنهاء تعاملات بنكية عن طريق كسر الزجاج تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد ببلاغ من أحد المواطنين أنه حال توقفه بسيارته أمام أحد البنوك بأكتوبر أول وبحوزته مبلغ مالى ودخوله إلى مقر البنك لإنهاء بعض المعاملات، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي منها.

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسلام مهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة فـي إرتكاب الواقعة "مستأجرة "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" ، كما أرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.