ضبط شخصين بحوزتهما 120 طربة «حشيش» في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، وضبط المتهمين، اليوم الجمعة، وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.