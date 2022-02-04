الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: استمرار العمل بتعريفة الركوب.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح. 

وأوضح محافظ مطروح أن جاء ذلك بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة ٤ فبراير ٢٠٢٢ وزيادتها 25 قرشًا فقط دون المساس بأسعار السولار. 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين عقب ارتفاع أسعار البنزين ،اليوم، بالتواصل الفوري على رقم هاتف  0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين  بزيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار وذلك للربع يناير / مارس 2022.

واعتباراً من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 الساعة التاسعة صباحاً حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة    كالآتى 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وكانت قد نفذت مديرية تموين مطروح، في 10 أكتوبر 2021، حملة للمرور على كل محطات خدمة و تموين السيارات العاملة بجميع أرجاء المحافظة شرقًا وغربًا عن طريق جميع الإدارات التموينية لمتابعة أرصدة المواد البترولية من بنزين وسولار بها. 

محافظ مطروح غرفة عمليات مباحث المرور وزارة البترول أسعار السولار تعريفه الركوب

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وائل لطفي

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