إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بدراجة نارية فى بنى سويف

أُصيب شخصان باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق "ننا ـ إهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "ننا ـ إهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه إصابة شابين.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، ونتج عنه إصابة كل من: أحمد ربيع عبدالعظيم، 18 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود طارق عبدالغفار 17 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمان بمركز إهناسيا.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعلم الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.