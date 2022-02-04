الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائي «أمم إفريقيا»

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الكاميروني على أرضه ووسط جماهيره في مباراة نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية.

وقال اللواء عصام سعد، إن الكابتن محمد أبو جبل، حارس مرمي منتخب مصر، وابن قرية الواسطي بمحافظة أسيوط، مثل واضح أن الصعيد يمتلك الكثير من الكفاءات والمهارات ومقومات النجاح، معربًا عن سعادته بما قدمه أبو جبل، خلال مشاركته مع المنتخب ومشاركته في إسعاد ملايين المصريين والعرب لتقديمه مباراة تليق باسم مصر.

وأشاد محافظ أسيوط بالأداء المتميز والروح القتالية للاعبي المنتخب المصري في مباريات البطولة التي أثبتوا فيها جدارتهم واستحقاقهم للفوز وآخرها أمام نظيره الكاميروني، فتحية تقدير وحب تقدير لهم جميعا متمنيا لهم التوفيق في المباراة النهائية مع السنغال والعودة بكأس البطولة وإسعاد جموع الشعب المصري.

اسيوط محافظة المنتخب الوطني محافظ أسيوط محمد ابو جبل نصف النهائى لامم الأفريقية حارس مرمى محافظة أسيوط الامم الافريقية كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري الشعب المصري اللواء عصام سعد الأغاني الوطنية كأس الأمم مركز الفتح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

مسؤول مغربي حول إنقاذ ريان: «المرحلة حساسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

«التعاون الإسلامى» ترحب بتقرير منظمة العفو بشأن الاحتلال الإسرائيلى