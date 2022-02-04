محافظ أسيوط يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائي «أمم إفريقيا»

هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الكاميروني على أرضه ووسط جماهيره في مباراة نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية.

وقال اللواء عصام سعد، إن الكابتن محمد أبو جبل، حارس مرمي منتخب مصر، وابن قرية الواسطي بمحافظة أسيوط، مثل واضح أن الصعيد يمتلك الكثير من الكفاءات والمهارات ومقومات النجاح، معربًا عن سعادته بما قدمه أبو جبل، خلال مشاركته مع المنتخب ومشاركته في إسعاد ملايين المصريين والعرب لتقديمه مباراة تليق باسم مصر.

وأشاد محافظ أسيوط بالأداء المتميز والروح القتالية للاعبي المنتخب المصري في مباريات البطولة التي أثبتوا فيها جدارتهم واستحقاقهم للفوز وآخرها أمام نظيره الكاميروني، فتحية تقدير وحب تقدير لهم جميعا متمنيا لهم التوفيق في المباراة النهائية مع السنغال والعودة بكأس البطولة وإسعاد جموع الشعب المصري.