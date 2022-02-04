6 مصابين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ

وقع حادثا تصادم، اليوم الجمعة، في محافظة كفر الشيخ، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وقلين المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد بوقوع حادثين، الأول تصادم بين ميكروباص مع تاكسي على رافد الدولي بعد قرية كلش، أدى لإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، والحادث الثاني وقع جراء انقلاب موتوسيكل، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وقلين المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من فحص البلاغ إصابة كل من زينب سيد أحمد عبدالجواد، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالهادى محمد، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الغفار يونس عادل، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من كفر المرابعين.

كما أصيب عبد الرحمن محمد مبروك 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد رداد، 17سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد موسى، 30 سنة، قلين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الفحوصات والإسعافات اللازمة بالمستشفى.