تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور حسب الله الكفراوى

تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور حسب الله الكفراوي والمتضمن تنفيذ أعمال غلق نفق الزهراء بالاتجاهين لتنفيذ أعمال التخطيط السطحي وتنفيذ كوبري سيارات بدلًا من النفق الحالي، اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022 ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد اتجاه نفق الزهراء يسلك يساراً شارع اللاسلكي فيمينًا اتجاه طريق النصر فمحور الأوتوستراد إلى الطريق الدائري أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

الاتجاه القادم من مناطق شارع 216 يسلك شارع النصر فشارع اللاسلكي فيمينًا شارع النصر فنفق النصر فيسارً محور الأوتوستراد اتجاه الدائري أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

القادم من مناطق الزهراء اتجاه نفق الزهراء اتجاه المعادي يسلك المأوى الدوراني فيما قبل النفق فيمينًا خلف التوحيد والنور اتجاه الأوتوستراد مرة أخرى.