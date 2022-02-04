الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين».. سفارة كندا تحتفل بفوز مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت السفارة الكندية في مصر عبر حسابها على "تويتر" معلقة على فوز منتخب مصر على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس: "هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين"، وصاحبت هذا التعليق صورة لاعبي منتخب مصر وهم فرحون بعد فوزهم بركلات الترجيح 3/1 على الكاميرون.

السفير الكندي في مصر، لويس دوما، حرص أيضاً على تشجيع مصر قبل انطلاق مباراة الكاميرون، وكتب على "تويتر": "ياللا يا فراعنة اقهروا هؤلاء الأسود"، حيث يحرص السفير الكندي كذلك على تهنئة مصر عقب فوزه على منتخب المغرب في مباراة دور الثمانية بهدفين لهدف يوم الأحد.

وقال السفير على "تويتر": "لهذا نسمي محمد صلاح الملك المصري، رقي القيادة الرياضة، نموذجاً لنا جميعاً.. مبروك لمصر".

وأرفق السفير مع التغريدة صورة نجم ليفربول والمنتخب المصري وهو يحتضن ويواسي أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي عقب انتهاء المباراة.

كان المنتخب المصري قد حقق فوزاً على نظيره الكاميروني مساء أمس الخميس.

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