الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ1.25 مليون جنيه.. ضبط شبكة لتجارة العملة في قطور بالغربية

أموال
أموال

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها  لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، و شقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية  بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال. 

  ويقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، اليوم الجمعة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون و 250 ألف، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وائل لطفي

قيمة مصر

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