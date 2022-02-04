صحيفة فرنسية: مصر تطيح بمنتخب الكاميرون في «أمم إفريقيا»

قالت صحيفة" لوموند" الفرنسية، إن المنتخب الكاميرون كان يستعد للاحتفال بالفوز في مباراته أمام مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بينما نجح الفريق المصري في الإطاحة بمنتخب الكاميرون الذي لا يقهر.

وأضافت الصحيفة أن مباراة أمس الخميس، كانت تنافس بين أنجح دولتين في القارة مما أعاد للأذهان سيناريو كأس إفريقيا للأمم 2017، حيث نجحت الكاميرون في الحصول على اللقب بعد هزيمتها لمنتخب مصر.

وتابعت الصحيفة: "في الشوط الثاني، بدا أن العاصفة الكاميرونية قد انتهت وتمكن المصريون من تحقيق الفوز، وإعادة التوازن والثقل للمباراة".

كما أشادت الصحيفة بأداء حارس مرمى المنتخب "محمد أبو جبل" الذي قاد مصر للقاء السنغال الأحد المقبل.

وحقق المنتخب الوطني رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الكاميرون اليوم، إذ تأهل الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في التاريخ، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى مع منتخب مصر في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية للكان برصيد (9 مرات) لكل منهما.

ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة أيضا ببلوغ المباراة النهائية للكان، هي الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق البطولة، زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف مبلغ 2 مليون و750 ألف دولار.