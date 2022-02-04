الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول»: توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود

وزيرى البترول والكهرباء
وزيرى البترول والكهرباء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مشتركاً ضم مسؤولى قطاعي البترول والكهرباء، حيث تم خلال الاجتماع بحث تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود السائل خلال الفترة القادمة لضمان استدامة حالة الاستقرار التى يشهدها قطاع الطاقة في مصر.

التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمي المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري.

وأوضح الوزيران أن هناك تنسيقا كاملاً بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح فى مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التى تم وضعها حتى عام 2035، والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

واتفق الوزيران على تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار لتواكب المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالمياً ومحليا، والعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، مما يسهم في الاستغلال الاقتصادي الأمثل من موارد مصر خاصة الغاز الطبيعي.

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