الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لصان قتلا طفلًا لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه فى عين شمس.. تجديد حبس

متهمين
متهمين

جددت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس لصين سحلا طفلًا لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه ما تسبب في إصابته ووفاته، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل والسرقة بالإكراه، وأمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة، وتسليم جثمان المجني عليه لذويه وصرحت بالدفن.

 - نتائج التحريات

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل واقعة مقتل طفل سحلاً على يد لصين، بمنطقة عين شمس، أثناء عودته من زيارة أحد أقاربه وتربص به المتهمان لسرقة هاتفه.

وأكدت التحريات أن المتهمين خطفا هاتف الطفل ولكنه تشبث به فسحلاه، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة ولاذا بالفرار، وقام الأهالي بنقله للمستشفى ولكنه توفي متأثرًا بإصابته.

كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل في العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية في الرأس، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هوية مرتكبي الحادث.

واتضح أن سائق "توك توك" وآخر عاطلا، تتبعا الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه، ثم اعتديا عليه وسرقا هاتفه المحمول، وفرا هاربين، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التي كان يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلاه تحت عجلات "التوك توك" ثم صدماه بحائط خرساني، فلفظ أنفاسه الأخيرة وفرا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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وائل لطفي

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