إعدام 2 طن لحوم فاسدة قبل تقديمها للمواطنين فى مطعم شهير

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إعدام 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى ضبطها داخل ثلاجة بدون ترخيص داخل مطعم شهير بالقاهرة، وحجز المدير المسئول 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن.

وعن التفاصيل، تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم شهير للوجبات الجاهزة، وبحوزته 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.