وفاة القمص مكاريوس معوض أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمحطة الرمل، رحيل القمص مكاريوس معوض أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة بالإسكندرية عن عمر يناهز 86 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت حوالي 48 سنة.

ولد الأب المتنيح “ الراحل ” فى 21 نوفمبر 1935 ، وسيم كاهنًا في 27 يناير 1974 بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث ، ونال درجة القمصية في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢ بيد نيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك في ذلك الوقت

وسوف تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة الساعة ٣ ظ بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.

نشأة بطريركية الإسكندرية

وأصبحت الكنيسة المرقسية مقراً لبطريرك الكنيسة لمدة ألف عام ثم انتقل المقر عدة مرات إلى ان أصبح الآن في أرض الأنبا رويس بالعباسية.

بعد سيامه خرستوذولس بابا الإسكندرية انتقل من الإسكندرية إلى مصر، واتخذ كنيسة المعلقة بظاهر الفسطاط مقرًا له.

كما جدد كنيسة القديس مرقريوس وجعلها كاتدرائية كبرى ومركزًا لكرسيه، وجعل أيضًا كنيسة السيدة العذراء في حي الأروام مقرًا له يأوي إليه عند اللزوم وذلك برضى أسقف بابليون. أما سبب ذلك فهو انتقال عظمة مدينة الإسكندرية إلى مدينة القاهرة، وكثرة عدد المسيحيين فيها، ولارتباطه بالحكومة. فصار البابا يعين أسقفًا للإسكندرية باسم وكيل الكرازة المرقسية.

في عام 68 ميلادي استشهد القديس مارمرقس بالإسكندرية ووُضِع جسده في الكنيسة وفي عام 311 ميلادي، قبيل استشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء صلى صلاة أخيرة فوق قبر مارمرقس. وقتها كانت الكنيسة عبارة عن مقصورة صغيرة للعبادة على. ساحل الميناء الشرقي، وكان فيها جسد مار مرقس وبعض خلفائه. في عام 321م تمّ توسيع الكنيسة في عهد البابا أرشيلاوس الـ18.

وفي عام 680م قام البابا يوحنا السمنودي البطريرك الأربعين بإعادة بناء الكنيسة، في عام 828 ميلادي حدثت سرقة جسد مرقس بواسطة بحارة إيطاليين، ونُقل من الإسكندرية لمدينة البندقية (فينسيا) بإيطاليا. وبَقيت الرأس بالإسكندرية. تمّ إعادة البناء مرة أخرى، وفي عام 1527م يذكُر الرحالة بيير بيلون دي مانز. أن الكنيسة قائمة.

تهدمت الكنيسة وأعيد بناؤها أكثر من مرة على مر التاريخ، وفي عام 1870م تم بناؤها على الطراز البيزنطي مع تزيينها بعدد كبير من الأيقونات الجميلة. في عام 1952م قام البابا يوساب الثاني بافتتاح الكاتدرائية الجديدة وصلى أول قداس بها.