عشاق الطبيعة.. دليل مغامراتك لكوستاريكا في عطلة نصف العام

ربما تنطوي أحلامك على مناظر خلابة، حيث يمكنك الاستمتاع بالحدائق الفاخرة، وشعور رمال الشاطئ ذات المسحوق الأبيض على بشرتك، ومجموعة من الأماكن الرائعة لاستكشافها، عندما تكون في كوستاريكا، ستعيش خيالاتك وأكثر.

تجذب كوستاريكا الزوار على مدار السنة بسبب أسلوب حياتها الممتع وشواطئها الاستوائية، يصف الكثيرون كوستاريكا بأنها أرض المغامرة، إذا قررت زيارتها في عطلة نصف العام:

بركان وشلال لا فورتونا

تعد La Fortuna de San Carlos بلا شك واحدة من أكثر الوجهات التي يتم الحديث عنها في كوستاريكا، إنه يرسخ بعضًا من أفضل الأنشطة التي يمكنك المشاركة فيها، تلك التي لن تجدها متاحة بسهولة في أماكن أخرى، تعني كلمة "La Fortuna" باللغة الإسبانية "الحظ" تشير بعض الأساطير إلى أن اسم المدينة يشير إلى حظوظ لكل محبيها.

الحياة البرية

عشاق الحيوانات، إذا كنت تعتبر نفسك واحدًا، فسوف يسعدك رؤية مشروع حماية البيئة مكرس للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتكاثرها، ستكون قريبا من لقاءً عن قرب مع أكثر الثدييات والزواحف والحشرات غرابة في كوستاريكا.

شلالات

هناك شلال يمكنك الاستمتاع بمشاهدته أو السباحة فيه، ستشعر وكأنك تمسك ضفدعًا أو تشاهد الفراشات وهي تفقس مع إمكانية قضاء وقت في المسبح.

موسيقى الجاز

وفقا لموقع scoopempire إذا كنت من عشاق هذا النوع من الموسيقى وتخطط لزيارة كوستاريكا في عام 2022 ، لايمكنك تفويت حضور تلك الحفلات الرائعة التي تجمع أكبر نجوم الفن.

شاطىء سمارة

وفقًا لتعليقات الزوار العديدة، يعد شاطئ Samara مثاليًا لركوب الأمواج للمبتدئين، موجات رائعة لركوب الأمواج مع أسواق ومحلات الحرف اليدوية في الهواء الطلق، لا يقتصر الأمر على ركوب الأمواج فحسب، بل يمكنك أيضًا حزم أمتعتك لقضاء وقت رائع على الشاطئ، الاستمتاع بأشعة الشمس على شاطئ سمارة، واترك الطبيعة الأم تعتني بجسمك.