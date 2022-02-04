الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لخفض التوتر.. الرئيس الفرنسي يلتقى نظيره الروسي الإثنين المقبل

الرئيس الفرنسى ايمانويل
الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون

من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا يوم الإثنين المقبل، وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين المقبل  في موسكو، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكما من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي كييف، وسيلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء المقبل، في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية، وفقا للإليزيه.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، أجرى خلال الفترة الماضية بالعديد من الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، و مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التصدي "للتحديات الأمنية" وتفعيل المفاوضات بصيغة نورماندي لتسوية النزاع في دونباس.

وقال زيلينسكي على تويتر: "واصلنا الحوار مع إيمانويل ماكرون بشأن التصدي للتحديات الأمنية وتفعيل عملية السلام في إطار صيغة نورماندي، مضيفا اتفقنا على الخطوات المشتركة التالية لدعم صمود أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي".

الرئيس الفرنسي روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني كييف

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وائل لطفي

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