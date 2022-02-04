مجلة عالمية: مصر وجهة مفضلة للسياح الروس الباحثين عن طقس مشمس

كشفت مجلة "DFNI" العالمية والمتخصصة في الرحلات والسفر، أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الروس لما تتمتع به من مقومات وطقس مشمس.

وقالت المجلة، إنه “لا تزال الوجهات الشعبية التقليدية مثل مصر تحتل مرتبة عالية، حيث شهدت مصر زيادة بنسبة 272٪ في الحجوزات هذا العام”.

ولفت المجلة، إلى أن الروس يتطلعون إلى العودة إلى الجو، وسط توقعات بأن سفر السياح الروس للخارج إلى دول آسيا والمحيط الهادي سيزداد بنسبة + 64٪ مقارنة بالعام الماضي و + 96٪ مقارنة بعام 2020.

عندما يتعلق الأمر بالوجهات ، كانت تايلاند هي المكان المفضل للمسافرين الروس في عام 2019 ، حيث استحوذت على 37٪ من حصص السوق من جميع الوجهات في آسيا. في الوقت نفسه ، مثلت سريلانكا 3٪ فقط ، لتحتل المرتبة التاسعة في قائمة الوجهات الآسيوية الأعلى ، وفقًا لبيانات إجمالي السوق الجوي (TAM) .

ولكن في عام 2021 ، انخفضت الحصة السوقية لتايلاند إلى 11٪ ، بينما ارتفعت حصة سريلانكا إلى 4٪ ، لتحتل المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات الآسيوية الأعلى.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية بالنسبة لتايلاند في أن روسيا ليست مدرجة في قائمة "اختبار وانطلق" في تايلاند (السفر الخالي من الحجر الصحي). كما يُسمح للروس فقط بالوصول إلى مواقع معينة في تايلاند من خلال برنامج Sandbox والبقاء هناك لمدة سبعة أيام على الأقل قبل السفر إلى مناطق أخرى في تايلاند.

في غضون ذلك، أطلقت سريلانكا مبادرات للترويج السياحي مع روسيا في سبتمبر الماضي وعادت الخطوط الجوية السريلانكية إلى روسيا برحلات مباشرة تبدأ في الصيف، بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.



