الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قائد السيارة.. كيف تتجنب الحوادث وقت سقوط الأمطار؟.. «القاهرة لا تتوقف» يجيب

الأمطار
الأمطار

أوضح كتاب “القاهرة لا تتوقف” إصدار يناير 2022 الإجراءات وإرشادات السلامة المرورية التي يجب إتباعها أثناء قيادة السيارة على الطرق مع ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة داخل المدن 60 كم/ساعة، مالم توجد لافتات تنظيمية تنص على غير ذلك، خصوصا أوقات سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

 - قائد السيارة ..كيف تتجنب الحوادث؟

وشملت هذه الإرشادات والوصايا المرورية ما يلي:

• تجنب السرعة الزائدة فهي القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.

• احذر خطأ الغير وذلك بترك مسافة أمان كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك في نطاقها.

• لا تستعمل الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة السيارة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل في الطرق الزلقة.

• تجنب تناول المسكرات والمخدرات.

 •تأكد من سلامة وصلاحية السيارة.

• استخدم وسائل الإيضاح عند الأعطال يجنبك الحوادث خاصة في أوقات الليل.

• عندما تفاجئ بعدم وجود فرامل استخدم الغيار العكسي لـ " الفتيس" لتهدئة السرعة. 

• عند وجود تراكمات مياه على الطريق "أمطار- صرف صحي" يجب تهدئة السرعة وعدم استخدام فرامل السيارة بطريقة مفاجئة.

السيارة إرشادات السلامة المرورية سقوط الأمطار الامطار الأحوال الجوية

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وائل لطفي

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