لوبان: انتخابات 2022 قد تكون الأخيرة بالنسبة لى

صرحت زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان بأن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في فرنسا في أبريل المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.

وقالت لوبان في تصريح لصحيفة "لو فيجارو": "لا أريد أن أترشح للانتخابات الرئاسية ست مرات. أريد الفوز في هذه الانتخابات".

وأضافت أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، فإنها لن تعتزل السياسة.

وأشارت لوبان إلى أنها تسعى "للفعالية والهدوء" الآن، ولذلك تمتنع عن التصريحات المدوية، إذ أن الوضع في البلاد "أصبح أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى"، حسب رأيها.

وأكدت أنها عملت كثيرا في ما يخص الجزء الاقتصادي من برنامجها الرئاسي، وتعتزم محاربة الهجرة وانتشار "التشدد الإسلامي" في البلاد.

يذكر أن مارين لوبان ترشحت للرئاسة الفرنسية مرتين في 2012، حيث لم تتقدم إلى الجولة الثانية، وفي 2017 حيث خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وعلى صعيد آخر، تبدأ الحكومة الفرنسية في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين.

وحسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، فإن هذا القرار يأتي بعد قرار إنجلترا والدانمارك بتخفيف قيود كورونا وأيضا بعد جدول زمني من مرحتين تم الإعلان عنهما في نهاية شهر يناير الماضي.

وأضافت القناة أن القرارت تشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الأماكن المفتوحة للجمهور ولا سيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية، كما لم يعد العمل عن بُعد مفروضا ولكن يوصى به فقط.

ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ 10 ديسمبر الماضي في 16 فبراير الجاري وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية الدائمة التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، ولم تجعل الحكومة الفرنسية رفع هذه القيود مشروطا بتطور الوضع الصحي للوباء في البلاد.

وكانت فرنسا قد سجلت أكثر من 416 ألف إصابة فى أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا و357 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.