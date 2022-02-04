الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لوبان: انتخابات 2022 قد تكون الأخيرة بالنسبة لى

مارين لوبان
مارين لوبان

صرحت زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان بأن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في فرنسا في أبريل المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.

وقالت لوبان في تصريح لصحيفة "لو فيجارو": "لا أريد أن أترشح للانتخابات الرئاسية ست مرات. أريد الفوز في هذه الانتخابات".

وأضافت أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، فإنها لن تعتزل السياسة.

وأشارت لوبان إلى أنها تسعى "للفعالية والهدوء" الآن، ولذلك تمتنع عن التصريحات المدوية، إذ أن الوضع في البلاد "أصبح أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى"، حسب رأيها.

وأكدت أنها عملت كثيرا في ما يخص الجزء الاقتصادي من برنامجها الرئاسي، وتعتزم محاربة الهجرة وانتشار "التشدد الإسلامي" في البلاد.

يذكر أن مارين لوبان ترشحت للرئاسة الفرنسية مرتين في 2012، حيث لم تتقدم إلى الجولة الثانية، وفي 2017 حيث خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وعلى صعيد آخر، تبدأ الحكومة الفرنسية في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين.

وحسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، فإن هذا القرار يأتي بعد قرار إنجلترا والدانمارك بتخفيف قيود كورونا وأيضا بعد جدول زمني من مرحتين تم الإعلان عنهما في نهاية شهر يناير الماضي.

وأضافت القناة أن القرارت تشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الأماكن المفتوحة للجمهور ولا سيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية، كما لم يعد العمل عن بُعد مفروضا ولكن يوصى به فقط.

ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ 10 ديسمبر الماضي في 16 فبراير الجاري وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية الدائمة التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، ولم تجعل الحكومة الفرنسية رفع هذه القيود مشروطا بتطور الوضع الصحي للوباء في البلاد.

وكانت فرنسا قد سجلت أكثر من 416 ألف إصابة فى أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا و357 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

انتخابات 2022 خير انتخاب الاخيرة انتخابات 2022 خيرة نسب الاخير لنسبة نتخابات اخير

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب: المصري قادر على صنع المستحيل.. بلدكم فخور بكم

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

خسائر الحرب.. جمهور مصر يشن هجوم على صفحة إيتو

أسرة أبوجبل بأسيوط: «رفعت راسنا وفرحت 100 مليون مصرى» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان