الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

النائبة آية مدنى: لاعبوا المنتخب قدموا أداء رجولى أمام نظيره الكاميرونى

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

هنأت النائبة آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنتخب الوطني لكرة القدم على فوزه على المنتخب الكاميروني وصعوده لنهائي بطولة الأمم الأفريقية.

 

وقالت "مدني" في تصريحات لها إن لاعبي المنتخب قدموا أداء رجولي ولعبوا بروح وعزيمة فكان النصر حليفهم رغم الأخطاء التحكيمية الشديدة، مؤكده أن المنتخب المصري قادر على الفوز في النهائي وحصد والتتويج بالبطولة.

 

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجمهور المصري فخور بأداء لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح والجهاز الفني، ويدعمه من أجل حصد البطولة الأفريقية الثامنة ان شاء الله.

 

وفاز المنتخب المصري،  أمس الخميس، على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت على ملعب أوليمبي بالكاميرون.

 

وشهدت المباراة الكثير من الاحتجاجات من المنتخب المصري على قرارات حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الحمراء للمدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش.

 

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وتصدى محمد أبوجبل حارس المنتخب المصري لركلتي جزاء كما أضاعت الكاميرون الركلة الثالثة خارج المرمى، بينما سجل المنتخب المصري 3 ضربات جزاء.

 

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو ونجم منتخب بلاده السابق قد أثار موجة من الجدل بتصريحاته عن أن مباراة بلاده في الدور نصف النهائي بمثابة "الحرب".

 

وسيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في المباراة النهائية، بقيادة محمد صلاح في مواجهة زميله بنادي ليفربول ساديو ماني. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان المصري والسنغالي أيضا في المواجهة المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتخب بلاده على الفوز، وقال عبر حسابه على تويتر: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية".

 

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

 

وتابع: "لقد أثبت اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

النائبة آية مدني لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المنتخب الوطني المنتخب

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