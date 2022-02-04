صناع فيلم «حامل اللقب» يحتفلون بصعود مصر لنهائى أمم أفريقيا

نشر صناع فيلم "حامل اللقب" فيديو قصير وهم يحملون الكأس ويحتفلون بصعود مصر للنهائي في كأس الامم الافريقية بعد مباراة مصر والكاميرون، "حامل اللقب"، من بطولة النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد كيلاني وظهور خاص للفنان عماد رشاد، إخراج هشام فتحي، وتأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل.



تتعاون Film Clinic (محمد حفظي) في إنتاج حامل اللقب مع TV Vision (طارق الجنايني) وRP Films (محمد رشدي)، ومجموعة Arabia Pictures السعودية بأول إنتاجاتها في مص، توزعه سينمائياً سينرجي فيلمز داخل مصرو-Orient خارج مصرمع روتانا كموزع في أنحاء العالم.

وحقق فيلم "حامل اللقب" إيرادات بلغت 217 ألف جنيه خلال ساعات.

ونظمت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" عرضًا خاصًا للعمل بحضور النجمين؛ هشام ماجد، ودينا الشربيني، في سينما الزمالك، وهذا بالتزامن مع إطلاقه في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

وكان من بين الحضور؛ أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، كريم فهمي، زينب غريب، والمنتجة شاهيناز العقاد، ومن فريق العمل والممثلين؛ هشام ماجد، محمد سلام، وأحمد فتحي، والمؤلف إيهاب بليبل، والمخرج هشام فتحى.

وحصل الإعلان الرسمي للفيلم على أكثر من 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.