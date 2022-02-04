استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 274 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 15ر20 مليون إصابة مؤكدة، في حين أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت ما يقرب من 132 ألف حالة وفاة.



وفي بريطانيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 321 حالة وفاة، و88 ألفا و171 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 157 ألفا و730 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليونا و607 آلاف و832 إصابة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 414 حالة وفاة، و112 ألفا و691 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 147 ألفا و734 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 11 مليونا و348 ألفا و701 إصابة.



وفي هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و688 ألفا و119 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و310 حالات وفاة.



وسجلت بولندا 54 ألفا و475 إصابة جديدة إلى جانب 307 حالات وفاة. وذكرت وكالة أنباء /باب/ البولندية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و35 ألفا و796 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 106 آلاف و60 شخصا.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 36 ألفًا و671 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و325 ألفًا و16 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفًا و353 حالة عقب تسجيل 111 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 ألفا و662 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون وألفين و206 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 106 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و833 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.



وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 753 ألفا و495 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و99 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و5 حالات.



وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 37 ألفا و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6 ملايين و483 ألفا و799 إصابة مؤكدة، كما سجلت 61 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و624 حالة وفاة.