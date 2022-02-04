الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفكر فى إرسال الغاز الطبيعى إلى أوروبا فى حالة الطوارئ بشأن أوكرانيا

غاز طبيعى
غاز طبيعى

 قالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن اليابان تدرس خيارا لتحويل جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في حالة تقييد روسيا لإمدادات الغاز للمنطقة ردا على العقوبات المتوقعة في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.


وذكرت الوكالة -نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية- أنه من المرجح أن تسعى اليابان للتنسيق مع الدول الأخرى لدعم أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطوط الأنابيب.


يأتي ذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة موسكو من فرض عقوبات إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا، حيث تمركزت القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.


وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت مع مسؤولين من كبار مستوردي الغاز الطبيعي في آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية بشأن تحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا.


وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا في تصريحات صحفية "نود التفكير في كيفية المساهمة في المجتمع الدولي".
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن اليابان تتواصل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

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