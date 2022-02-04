الكاتبة منال رضوان توقع ديوانها "أنا عشتار" بمعرض القاهرة للكتاب .. اليوم

تحل الكاتبة منال رضوان، في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، في ضيافة دار الملتقي للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في حفل توقيع ديوانها الصادر عن الدار بعنوان "أنا عشتار"، وذلك بجناح الدار في قاعة 2 B58 .

وديوان "أنا عشتار"، هو ديوان فصحى ومن قصائده، قصيدة بعنوان "الكف الفضية"، ومنها نقرأ: الكف الفضية .. تُخبِرنا الرؤى.. أنَ الجامات السبع... تَجتمع فِي لوحةٍ غَضبى.. تنذر بفناء العشق .. إذ يغضب الإله ..غضبته الكبرى، لَكنَّ النص المحذوف.. في لوحي المحفوظ.. أُبشر به الآن.. في آخر الزمان ... يأتي من يمنح غفرانا .. للأرض بقربان.. من دماء أراقها عشقا .. يوقد بعينيه الحرف.. بين شقوق الظلمة.. بضربة عصا يفجر عين الماء.. وبضربة أخرى تجري أنهارٌ.. من عسلٍ مُصَفَّى.. أشبه بالومضات.. إذْ تَسطع دومًا، تسطع أبدًا، تسطع أزلًا.. يتسربل بالضوء.. فتصحو الفراشات.. ملأى بالنور..وعلى خُلجان الماء.. تنبت خطوات.. إرهاصته الأولى.. ذاك النبي الذي .. أخبرتكم أنه بإشارةٍ..من يده ينطفيء القمر ..

ِابتسامته تسكب.. الشمس في حجري.. يجدد أزمنة السِلْم.. يَمحوُ الليل.. يرد الإله عن غضبه.. ويصير الكون معه.. ملء الكف الفضية.

ترى الكاتبة السكندرية منال رضوان أن كثرة الجوائز العربية ساهمت في عزوف دور النشر عن إصدار الأجناس الأدبية كالشعر والقصة القصيرة مقابل الرواية، مؤكدة على أن المثابرة وحدها وراء نجاح الكاتب حتي ولو لم يتواجد في القاهرة.

صدر للكاتبة منال رضوان رواية "بلكونة نحاس"، ثم مجموعة قصصية بعنوان "حور.. سنوات الجراد"، بالتزامن مع ديوان شعري تحت عنوان "رباعيات حب وبعاد"، ثم مجموعة قصصية أخرى بعنوان "طقس اللذة" وهي أقاصيص قصيرة.

يذكر أن عدد رواد المعرض خلال أسبوعه الأول المنصرم، تخطى حاجز النصف مليون ويصل إلى 530 ألف زائر .

وحققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الأعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة للكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوبن سلسلة الذخائر والهويه والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها .

وتمثل هذه الدورة الإنطلاقة الثانية للمنصة الرقمية، حيث سجلت أكثر من 87 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 ألف زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8000 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الالكترونية قرابة 160 ألف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض قرابة 133 ألف مشاهدة.