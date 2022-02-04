الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشمرى عن مقتل قرداش: القوات العراقية ماضية فى الحرب على الإرهاب

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري

أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن القوات العراقية ماضية في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه.

 

وقال في بيان: "عاهدكم أبطال قواتنا الأمنية البطلة على الاقتصاص من الإرهاب والإرهابيين من فلول داعش المنهارة، والقضاء عليهم، وقد تمكنوا، بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته وبمشاركة صنوف قواتنا وجهدها الاستخباري خلال الأسبوعين الماضيين، من قتل العشرات منهم، واعتقال غيرهم في عمليات نوعية متواصلة، تشكل استمرارا للعمليات التي لم تتوقف ضد التنظيم الإرهابي، والتي أدت إلى القضاء على مجموعة من أبرز قياداته طوال الشهور الماضية".

 

وأضاف: "وما مقتل الإرهابي عبدالله قرداش، فجر الخميس، سوى استكمال لقصاص قواتكم الأمنية البطلة من هذه الزمرة الضالة".

 

وتابع: "ولا بد في هذا اليوم من أن نحيي الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، على جهدهم الجبار في التوصل إلى معلوماتٍ حساسة ومهمة، سهلت الوصول إلى قرداش. كذلك، نشكر التحالف الدولي الذي نفذ العملية التي أسفرت عن القضاء على هذا الإرهابي، ومن هنا، نؤكد أننا ماضون في حربنا على الإرهاب للقضاء عليه وتطهير أرضنا من دنسه، ونجدد العهد لشعبنا أن نحفظ التضحيات ونصونها".

 

والخميس أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تصفية القرشي بعملية خاصة في محافظة إدلب.

 

وقال بايدن، في خطاب متلفز بهذا الصدد: "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

 

وأفادت مصادر سورية  بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية التي نفذت في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، بينهم 6 أطفال و3 أو 4 نساء.

 

وخسر الجيش الأمريكي خلال العملية إحدى مروحياته التي تم تدميرها على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.

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