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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-2-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة4-2-2022، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.


وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا غربا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 17 09
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 16 10
السويس 16 10
العريش 18 11
رفح 19 11
رأس سدر 16 09
نخل 14 01
نويبع 16 13
طابا 15 11
كاترين 07 01
الطور 17 08
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 11
الفيوم 16 09
بني سويف 16 07
المنيا 17 07
أسيوط 17 07
سوهاج 17 07
قنا 18 07
الأقصر 18 09
أسوان 20 10
إدفو 20 08
أبوسمبل 19 08
الوادي الجديد 19 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 22 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 13

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