الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تطعيم 70% من المواطنين بلقاح كورونا فى 2022

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستهدف تطعيم 70% من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام الجاري 2022.

وأوضح عبد الغفار للدستور أن الوزارة تسعى لتطعيم أكبر عدد من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا للحد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس، ولذلك تحسبا لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وطالب عبد الغفار المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الوزارة توفر أعدادا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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‏https://bit.ly/2MHG97L
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وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا

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