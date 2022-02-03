«الصحة» تحدد عادات سيئة تضر بالجهاز المناعي لدى الأطفال

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من العادات السيئة التي تضر بالجهاز المناعي لدى الأطفال خاصة خلال جائحة فيروس كورونا ويؤثر سلبا على صحتهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه العادات تتمثل في قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بصفة دورية مما يتسبب في زيادة الوزن لدى الأطفال وعدم شعورهم بالراحة النفسية والتي تؤثر سلبا على الجهاز المناعي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن من هذه العادات أيضا قلة النوم وعدم الالتزام بمواعيد محددة والحصول على الراحة اللازمة للجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاهتمام بصحة أطفالهم للحد من الإصابة بفيروس كورونا والاعراض المصاحبة لها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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