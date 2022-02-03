الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى وفاتها.. أغاني لم تقدمها أم كلثوم على المسرح

أم كلثوم
أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي رحلت في الثالث من فبراير عام 1975.

حكاية أغنية «حكم علينا الهوى»

غنت أم كلثوم، آخر أغنيات عبدالوهاب محمد «حكم علينا الهوى» وفضلت أن يلحنها بليغ حمدي، الذي بدأ مع كلمات ذات الشاعر قبل أكثر من 10 سنوات. 

ولكن لم يسعف أم كلثوم، الوقت لتقديمها في حفل غنائي على المسرح كما تعودت، واقتصرت على تسجيلها على اسطوانة.

أول من استمع إليها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي أحضرها بليغ حمدي، إلى منزله لسماعها وكانت هي أخر تعاون بين بليغ وأم كلثوم.

«أوقاتي بتحلو»

وكانت أغنية «أوقاتي بتحلو» الثانية لسيدة الغناء العربي ولم يسعفها القدر أن تغنيها على المسرح وهي من ألحان سيد مكاوي وكلمات عبد الوهاب محمد.

بداية القصة

بدأت الحكاية عام 1975 عندما اشتد المرض على أم كلثوم، لكنها أجرت بروفات الأغنية الجديدة وسجلت بصوتها أثناء البروفات ولكن القدر لم يمهلها لأن تغنيها فظلت مع الموسيقار سيد مكاوي، حتى ذهبت إلى الفنانة وردة الجزائرية الأغنية لم تذاع سوى عام 1975

وكانت الفنانة طلبت من الملحن سيد مكاوي في أحد اللقاءات بينهما، أن تعيد هي غناء هذه الأغنية، إلا أنه قال لها بالرغم من جمال الأغنية كعمل فني، إلا أنها "نحس" حيث ماتت أم كلثوم وهي تعتزم غنائها، إلا أن وردة صممت على غنائها ونجحت نجاحا كبيرا.

حكم عيلنا الهوى أوقاتى بتحلو سيد مكاوي عبد الوهاب محمد أغاني أم كلثوم بليغ حمدي

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