الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تطلق ورشة عمل في مجال مكافحة العدوى بالإسماعيلية

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل تدريبية مكثفة في مجال مكافحة العدوى، للعاملين بأقسام مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مسئولي مكافحة العدوى بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى الفرق الطبية الخاصة بمكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت أنه قام بالتدريب د. عمر مصطفى طلحة، استشاري مكافحة العدوى ومسئول مكافحة العدوى بالمقر الرئيسي للهيئة، كما قام بتنسيق التدريب د. هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، د. آلاء أبوالحسن، مسئول التعليم الطبي المستمر، وذلك تحت إشراف د. أيمن فرغلي، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تدريب العنصر البشري بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة باعتبارهم أثمن مورد لديها يحملون على عاتقهم مسئولية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية.

ولفت إلى أن ورش العمل التدريبية تستهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإكسابهم القدرات المعرفية والمهارات اللازمة لتطبيق أحدث تقنيات مكافحة العدوى التي تعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وسلامة وأمان المريض والفريق الطبي.

وتابع أن ورش العمل بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية، ويضمن توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا ترتكز بالكامل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين وبجودة عالمية.

هيئة الرعاية الصحية الإسماعلية ورشه عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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