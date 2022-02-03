وزير المالية التونسية تؤكد ضرورة إنجاح إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية على ضرورة إنجاح إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحة أن الوصول إلى هذه الاتفاق بيّدنا وبيّد شركائنا.

وقال نمصية - في حوار مع إذاعة موزاييك التونسية اليوم / الخميس /- إنه في حال تعذّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هناك مخرجات أخرى يمكن اللجوء إليها، ودائما تبقى هناك دولة قائمة وسنتعاطى مع كلّ الاحتمالات الممكنة، مضيفة أن هناك برنامج انتعاش اقتصادي مازال في مرحلة النقاش، وسيكون جاهزا في الفترة القادمة.

وأوضحت أن الحكومة السابقة فشلت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولو تمّ الاتفاق مع صندوق النقد في تلك الفترة لكانت ظروفنا الاقتصادية على ما يرام، لافتة إلى أن الدولة ملتزمة بصرف الأجور في وقتها، حيث هناك حالة هلع مبالغ فيها، والمشكلة الأساسية حاليا تكمن في التمويل الخارجي.

وأشارت إلى أن الزيارة التي قام بها مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان إلى تونس، خلال هذا الأسبوع، تتعلّق بالمساعدة الفنية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأنّ الزيارة كانت مدرجة منذ ديسمبر الماضي وتم تأجيلها إلى يناير، حيث تمت دعوته عن طريقة الخارجية التونسية في إطار الحصول على مساعدة فنية بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنّ زيارته لتونس أثارت جدلا كبيرا، بسبب صفته في "نادي باريس".

ونفت نمصية ما تمّ تداوله حول تفكيرها في تقديم استقالتها بسبب تعرّضها إلى ضغط وتدّخل في مهامها من قبل البنك المركزي التونسي، مؤكدة أنّ علاقة وزارة المالية والبنك المركزي لا تشوبها شائبة، وأنّ هناك تنسيق بين الطرفين يتمّ بشكل يومي، وأنّها على اتصال دائم مع محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، للتشاور وتبادل المقترحات، حيث يتم العمل مع البنك المركزي في انسجام وتواصل مستمر، ولا وجود لأيّ اختلاف.

وقالت وزيرة المالية أنّ هناك مشكلة في المنظومة الضريبة، بالرغم أنها تلعب دورا مهما في تمويل الميزانية، وهذه المشكلة في محلّ متابعة ومراقبة بامتياز".