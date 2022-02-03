برلمانية: مصر تشهد طفرة متميزة في مجال التطور التكنولوجي

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه أحدث التقنيات التكنولوجية في إقامة مشاريع الاتصالات يأتي تنفيذا لخطة التحول إلى الجمهورية الرقمية الجديدة كما يجب أن يكون، مضيفة أن مصر تشهد طفرة متميزة في مجال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فيما يتناسب مع خطة الدولة ورؤيتها للإستراتيجية الوطنية للتنمية.

وأضافت في بيان لها أن معدل نمو ملف الاتصالات والتكنولوجيا في تزايد واعتماد التكنولوجيا في المشاريع عامل مهم لجذب المستثمرين بالإضافة إلى أن المشاريع سوف تخلق بيئة اقتصادية رقمية متكاملة مما يحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة التكنولوجيا المصرية.

و أوضحت محروس، أن تدريب الكوادر العاملة والشباب يحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، منوهة إلى دور هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا في دعم المشاريع التكنولوجية والشركات الناشئة الجديدة التي تسعي جاهدة لدعم التعاون التكنولوجي وتعزيز خبرة الباحثين والشباب الخريجين.

وأكدت أن كل هذه المجهودات ستجعل مصر والشركات المصرية علي خريطة الأسواق التكنولوجية العالمية، فكل هذه العوامل من مؤسسات وشركات وكوادر شبابية ومختصصين تكمل بعضها البعض بشكل فعال وإيجابي يخدم تفعيل خطة منظومة التحول الرقمي في مبادرة حياة كريمة التي تستهدف التطوير الشامل علي كافة المستويات الصحية والاجتماعية وغيرها.

واختتمت بيانها قائلة: نحن الآن نشهد نقلة نوعية في بناء مجتمع معلوماتي متكامل الأركان وهذا إنجاز لم يسبق تحقيقه في مصر .