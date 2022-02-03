البابا تواضروس يُجري عدة لقاءات رعوية ودبلوماسية

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما يُقارب 20 لقاء، لهم طابع رعوي ودبلوماسي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

فكان على رأس اللقاءات ذات الطابع الدبلوماسي للبابا تواضروس الثاني هو لقاءه مع السفيرة Hilde Klemetsdal سفيرة دولة النرويج في مصر، والسفير الهولندي في مصر السفير Han Mauritanian Schaapveld، إضافة للقاء السفير الايطالي HE Ambassador Michael Quaroni، ووفدًا إعلاميًّا من ست دول إفريقية.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني أكثر من 15 تقارير رعوية عن أحوال شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عدة إيبارشيات وذلك خلال لقاءه بنيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا المنتدب لخدمة الشباب في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ونيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

إضافة إلى نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص وعضو اللجنة الثلاثية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ونيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بإخميم، ونيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ونيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر.

بجانب نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ونيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وأيضًا نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان.