الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يُجري عدة لقاءات رعوية ودبلوماسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما يُقارب 20 لقاء، لهم طابع رعوي ودبلوماسي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.
فكان على رأس اللقاءات ذات الطابع الدبلوماسي للبابا تواضروس الثاني هو لقاءه مع السفيرة Hilde Klemetsdal سفيرة دولة النرويج في مصر، والسفير الهولندي في مصر السفير Han Mauritanian Schaapveld، إضافة للقاء السفير الايطالي HE Ambassador Michael Quaroni، ووفدًا إعلاميًّا من ست دول إفريقية.
كما استقبل البابا تواضروس الثاني أكثر من 15 تقارير رعوية عن أحوال شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عدة إيبارشيات وذلك خلال لقاءه بنيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا المنتدب لخدمة الشباب في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ونيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.
إضافة إلى نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص وعضو اللجنة الثلاثية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ونيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بإخميم، ونيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ونيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر.
بجانب نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ونيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وأيضًا نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان.

قداسة البابا قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

أمم أفريقيا.. صلاح يهدر أخطر فرصة في مباراة الكاميرون

أمم إفريقيا.. تعديلات فى صفوف مصر أمام الكاميرون فى آخر 10 دقائق

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان