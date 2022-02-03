بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الراحلة عايدة عبد العزيز
رحلت عن عالمنا النجمة القديرة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، وتركت لجمهورها العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية تجاوز عددها 200 عملا فنيا وحفرت في أذهاننا أدوارها التي تألقت فيها على مدار سنوات مشوارها الفني.
وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز 20 معلومة عن الراحلة عايدة عبد العزيز:
- ولدت في يوم 27 أكتوبر عام 1930.
- من مواليد برج العقرب.
- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.
- عملت في بدايتها كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عملت بوزارة التربية والتعليم .
- تزوجت من الفنان أحمد عبد الحليم.
- عقب إنهاء دراستها وزواجها سافرت إلى انجلترا لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج في عام 1962.
- حصلت من لندن على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.
- أولى أعمالها السينمائية كانت في عام 1962 وشاركت في فيلم “صراع الأبطال” للنجم شكري سرحان.
- كانت ثاني أعمالها بعد 7 سنوات من أول فيلم حيث شاركت في فيلم “يوميات نائب في الأرياف” برفقة زوجها الفنان أحمد عبد الحليم في عام 1969.
- كانت أولى أعمالها المسرحية كانت بعنوان “ولادك يامصر” وكانت أول مسرحية جماهيرية لها هي “عودة الغائب” في عام 1978 وكانت بطولة الراحل محمود ياسين.
- شاركت مع النجم عادل إمام في فيلمن الأول في عام 1987 بعنوان “النمر والأنثى” مع النجمة نادية الجندي واشتهرت فيه بشخصية “عدلات”، والفيلم الثاني كان في عام 1999 بإسم “الواد محروس بتاع الوزير” وأشتهرت فيه بشخصية “اعتماد”
- عملت في فيلم و احد مع الراحل أحمد زكي بعنوان “النمر والأنثى” في عام 1987.
- أولى أعمالها التلفزيونية في عام 1976 بعنوان “فرصة العمر” بطولة النجم محمد صبحي.
- آخر أعمالها السينمائية فيلم “الحرامي والعبيط” للنجمين خالد صالح وخالد الصاوي في عام 2013.
- وكانت آخر مشاركتها الفنية في الفيلم القصير “جونيا” عام 2019.
- أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل “دهشة” زالذي عرض في عام 2014.
- اعتزلت العروض المسرحية في عام 2003 من أن قدمت أخر عروضها بعنوان “جواز على ورقة طلاق”.
- من أهم أعمالها في المسرح: “شئ في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجوان، ثمن الحرية”.
- ومن أشهر اعمالها السينمائية: " يوميات نائب فى الأرياف، وشهد الملكة، بوابة ابليس، وهليوبوليس وغيرها.
- قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية وأشهرها: “يوميات ونيس في عام 1994، وزينب والعرش، وهالة والدراويش، وضمير أبلة حكمت، والفرار من الحب، وكناريا وشركاه، وموجة حارة” وغيرها.