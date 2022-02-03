بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الراحلة عايدة عبد العزيز

رحلت عن عالمنا النجمة القديرة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، وتركت لجمهورها العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية تجاوز عددها 200 عملا فنيا وحفرت في أذهاننا أدوارها التي تألقت فيها على مدار سنوات مشوارها الفني.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز 20 معلومة عن الراحلة عايدة عبد العزيز: