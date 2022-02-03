إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

أصيب منذ قليل، 11 شخصا، في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل مدينة الضبعة بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت “ الدستور “ على اسماء المصابين وهم ” حسين مخمد متولي 50 سنة من القاهرة، احمد خليفة محمد 28 سنة من سوهاج، احمد هلال السيد 17 سنة من سوهاج، حسين عبد الرؤوف محمود 28 سنة سوهاج، اسلام صابر عبد المنعم 19 سنة من سوهاج، احمد خالد حسين 50 سنة من القاهرة”.

كما أصيب في نفس الحادث “ السيد حمدي حسن 26 سنة من قنا، نور السيد حسن 28 سنة من سوهاج، احمد ابو رحاب عبداللطيف 35 سنة من سوهاج ، محمد بحبح مكرم 33 سنة من الجيزة، رمضان ابو النور صديق 24 سنة من سوهاج” وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة .